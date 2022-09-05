Тренер Колоса: «Ничья с Минаем – справедливый результат»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал ничью 1:1 с «Минаем» в третьем туре УПЛ:

«Было больше эмоций, чем футбол в исполнении игроков обеих команд. Нужно, чтобы прошло какое-то время, и футболисты взяли себя в руки и могли не перестраховываться в простых передачах, а открываться и играть в комбинационный футбол.

В матче было много борьбы, мало моментов. Все борются за очки, так что такие матчи выходят, команды хотят сыграть надежнее, проще. Мы настраиваем ребят играть при позиционных атаках, держать мяч. А когда игра идет и ничейный счет, то тренеры начинают призывать сыграть проще и надежнее. Еще все не угомонились после начала чемпионата – и тренеры, и игроки.

Во втором тайме было больше хаоса на поле – хотели и выиграть, и одновременно сохранить хотя бы ничью. Если брать по моментам – то ничья по делу. Обе команды не наиграли на победу, но наиграли на 1 балл. Это справедливый результат».