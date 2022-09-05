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  4. ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон
Англия
05 сентября 2022, 17:07 |
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ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон

Команда Юргена Клоппа будет играть в зеленом

05 сентября 2022, 17:07 |
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ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон 2022/2023. Команда Юргена Клоппа будет выступать в непривычных для себя зеленых цветах:

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Источник ФК Ливерпуль
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