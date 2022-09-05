Англия05 сентября 2022, 17:07 |
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ФОТО. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон
Команда Юргена Клоппа будет играть в зеленом
05 сентября 2022, 17:07 |
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«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон 2022/2023. Команда Юргена Клоппа будет выступать в непривычных для себя зеленых цветах:
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