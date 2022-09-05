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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 16:25 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:36
433
0

Суркис рассказал о перспективах отданных в аренду игроков

По словам президента «Динамо», у молодых футболистов есть шанс оказаться в основной команде

05 сентября 2022, 16:25 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:36
433
0
Суркис рассказал о перспективах отданных в аренду игроков
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение отдать многих молодых футболистов команды в аренды.

«У нас очень сильная академия, но как они вольются в команду, как они адаптируются – это зависит уже от самих футболистов.

Я не тренер, я могу организовать, вкладывая деньги в детскую спортивную школу, чтобы из них выросли люди и футболисты. Для этого у них есть все. Мне сложно сказать, как получится. Но получилось, допустим, у Цыганкова, Тымчика, Сироты, Забарного, Шапаренко, Попова и других. Надеюсь, получится у той плеяды молодежи, которая достойно выступала в прошлом году в Юношеской Лиге чемпионов. Это Бражко, Яцык, Вивчаренко, Царенко, Боль которыми сегодня интересуются многие клубы в Европе. Это также другие ребята, которые играют в аренде.

Многих ребят, к сожалению, сегодня не можем сами рационально использовать, так как в команде может быть заявлено лимитированное количество игроков. Поэтому они играют в арендах, и если они выйдут на новый качественный уровень, мы их, естественно, вернем в команду. Но самое главное – это игроки сборных всех возрастов, которых мы готовим. Сегодня в национальную команду главный тренер приглашает до 10-11 представителей «Динамо». Так же в молодежной сборной и в командах всех остальных возрастов», - отметил Суркис.

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Игорь Суркис Динамо Киев
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Источник Трибуна
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