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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Англия
05 сентября 2022, 16:06 |
1884
4

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»

Тренер «Эвертона» похвалил украинского защитника

05 сентября 2022, 16:06 |
1884
4
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард похвалил Виталия Миколенко за матч против «Ливерпуля» (0:0):

«Я должен похвалить обоих своих фланговых защитников. Что касается Миколенко, то за пределами поля ему приходится иметь дело с такими вещами, которых мы даже не можем себе представить. Он несет это бремя невероятно хорошо, учитывая, что происходит у него дома.

Когда я пришел в «Эвертон», он был здесь еще совсем недавно. Я спрашивал себя, достаточно ли он хорош для АПЛ. Я много говорил с ним и пересматривал нарезки с его игрой.

Он прибавил в игре и в обороне, и в атаке. В матче с «Ливерпулем» он противостоял Салаху, одному из лучших в мире. Я считаю, что Миколенко провел выдающийся матч против него».

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Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко Эвертон Эвертон - Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник Daily Mail
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Комментарии 4
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vh
Як же він регресував в ДК, а зараз просто красень. Ох ці золоті клітки...
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+5
samir_d
Так і було. Салах навіть помітно нервувати ближче до кінця гри.
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+3
Burevestnik
у фанатів ШД дупи горять від успіхів Миколенко.    
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+1
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