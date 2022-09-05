Фрэнк ЛЭМПАРД: «Миколенко провел выдающийся матч против Салаха»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард похвалил Виталия Миколенко за матч против «Ливерпуля» (0:0):

«Я должен похвалить обоих своих фланговых защитников. Что касается Миколенко, то за пределами поля ему приходится иметь дело с такими вещами, которых мы даже не можем себе представить. Он несет это бремя невероятно хорошо, учитывая, что происходит у него дома.

Когда я пришел в «Эвертон», он был здесь еще совсем недавно. Я спрашивал себя, достаточно ли он хорош для АПЛ. Я много говорил с ним и пересматривал нарезки с его игрой.

Он прибавил в игре и в обороне, и в атаке. В матче с «Ливерпулем» он противостоял Салаху, одному из лучших в мире. Я считаю, что Миколенко провел выдающийся матч против него».