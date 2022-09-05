Англия05 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:26
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Криштиану РОНАЛДУ: «Отличная работа, парни»
Форвард «Манчестер Юнайтед» – о четвертой победе подряд
05 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:26
462
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.
«Отличная работа, парни! И отдельное спасибо нашим болельщикам! Вперед, «дьяволы», - написал Роналду.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но затем добыл 4 победы подряд, набрал 12 очков и поднялся на 5-ю позицию в таблице АПЛ.
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