Криштиану РОНАЛДУ: «Отличная работа, парни»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Отличная работа, парни! И отдельное спасибо нашим болельщикам! Вперед, «дьяволы», - написал Роналду.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но затем добыл 4 победы подряд, набрал 12 очков и поднялся на 5-ю позицию в таблице АПЛ.