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Англия
05 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:26
462
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Отличная работа, парни»

Форвард «Манчестер Юнайтед» – о четвертой победе подряд

05 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:26
462
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Отличная работа, парни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Отличная работа, парни! И отдельное спасибо нашим болельщикам! Вперед, «дьяволы», - написал Роналду.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» стартовал с двух поражений, но затем добыл 4 победы подряд, набрал 12 очков и поднялся на 5-ю позицию в таблице АПЛ.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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