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  4. Андрей РУСОЛ: «Днепр-1 не подписал гарантийное письмо»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 14:19 |
202
0

Андрей РУСОЛ: «Днепр-1 не подписал гарантийное письмо»

Исполнительный директор «Днепра-1» аргументировал позицию клуба по телепулу

05 сентября 2022, 14:19 |
202
0
Андрей РУСОЛ: «Днепр-1 не подписал гарантийное письмо»
Вацко Light. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу заявил, что клуб не подписал гарантийное письмо перед стартом сезона.

– УПЛ апеллирует к тому, еще перед началом чемпионата клубы должны предоставить гарантийное письмо об обязательстве выполнять решение УПЛ по реализации прав на матчи клубных соревнований. Подписывали ли вы такое письмо?
– Нам его отправила УПЛ, но мы его не подписали, потому что это звенья одной цепи. Через какие-то регламентные нормы или подписанные гарантийные письма нас принуждают к тому, чтобы мы не принимали решения о передаче наших трансляций тому, кому мы считаем нужным. Поэтому мы это письмо не подписывали, – сказал Русол.

Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.

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Андрей Русол телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига Днепр-1 телепул Setanta Sports
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Источник Трибуна
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