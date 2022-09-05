Андрей РУСОЛ: «Днепр-1 не подписал гарантийное письмо»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу заявил, что клуб не подписал гарантийное письмо перед стартом сезона.

– УПЛ апеллирует к тому, еще перед началом чемпионата клубы должны предоставить гарантийное письмо об обязательстве выполнять решение УПЛ по реализации прав на матчи клубных соревнований. Подписывали ли вы такое письмо?

– Нам его отправила УПЛ, но мы его не подписали, потому что это звенья одной цепи. Через какие-то регламентные нормы или подписанные гарантийные письма нас принуждают к тому, чтобы мы не принимали решения о передаче наших трансляций тому, кому мы считаем нужным. Поэтому мы это письмо не подписывали, – сказал Русол.

Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.