Александрия – Металлист. Стали известны стартовые составы

В понедельник, 5 сентября «Александрия» в третьем туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин, Рыбалка – Третьяков, Кобзарь, Калитвинцев.

Запасные: Горох, Дришлюк, Гринь, Авагимян, Дячук, Кожушко, Костышин, Шулянский, Скорко, Копина, Бондаренко, Мустафаев.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк – Ралюченко – Коркишко, Танковский, Панасенко, Подлепенец – Прядун.

Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Кныш, Шамич, Шопин, Рязанцев.