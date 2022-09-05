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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 14:09 |
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Александрия – Металлист. Стали известны стартовые составы

Заключительный матч третьего тура УПЛ

05 сентября 2022, 14:09 |
95
0
Александрия – Металлист. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

В понедельник, 5 сентября «Александрия» в третьем туре УПЛ примет «Металлист». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин, Рыбалка – Третьяков, Кобзарь, Калитвинцев.

Запасные: Горох, Дришлюк, Гринь, Авагимян, Дячук, Кожушко, Костышин, Шулянский, Скорко, Копина, Бондаренко, Мустафаев.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк – Ралюченко – Коркишко, Танковский, Панасенко, Подлепенец – Прядун.

Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Кныш, Шамич, Шопин, Рязанцев.

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Источник УПЛ
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