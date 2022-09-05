Икарди вскоре перейдет в Галатасарай

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди в скором времени перейдет в чемпионат Турции.

«Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего футболиста на правах аренды.

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Переход аргентинского футболиста в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.

По данным источника, ПСЖ будет оплачивать большую часть зарплаты Икарди.

Действующий контракт Икарди с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2024 года.