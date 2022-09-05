Франция05 сентября 2022, 13:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:24
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Икарди вскоре перейдет в Галатасарай
Турецкий клуб арендует аргентинского форварда
05 сентября 2022, 13:18 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:24
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Нападающий ПСЖ Мауро Икарди в скором времени перейдет в чемпионат Турции.
«Галатасарай» достиг соглашения о переходе 29-летнего футболиста на правах аренды.
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Переход аргентинского футболиста в турецкий клуб должен быть официально оформлен в среду.
По данным источника, ПСЖ будет оплачивать большую часть зарплаты Икарди.
Действующий контракт Икарди с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2024 года.
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