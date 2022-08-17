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  4. Икарди был предложен двум клубам АПЛ
Англия
17 августа 2022, 15:33 |
550
0

Икарди был предложен двум клубам АПЛ

Форвард «ПСЖ» может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл»

17 августа 2022, 15:33 |
550
0
Икарди был предложен двум клубам АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Мауро Икарди не входит в планы «ПСЖ» на нынешний сезон, и чемпионы Франции пытаются найти клуб для аргентинского форварда.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, услуги Икарди были предложены двум клубам АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». При этом сам Икарди не хочет покидать «ПСЖ».

В прошлом сезоне на счету Икарди 5 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт 29-летнего аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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Мауро Икарди ПСЖ Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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