Икарди был предложен двум клубам АПЛ
Форвард «ПСЖ» может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл»
Мауро Икарди не входит в планы «ПСЖ» на нынешний сезон, и чемпионы Франции пытаются найти клуб для аргентинского форварда.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, услуги Икарди были предложены двум клубам АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». При этом сам Икарди не хочет покидать «ПСЖ».
В прошлом сезоне на счету Икарди 5 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт 29-летнего аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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