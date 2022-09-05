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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:09
141
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Васт – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

05 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:09
141
1
Васт – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 5 сентября, состоится матч 1-го тура Второй лиги Украины, в котором николаевский «Васт» сыграет против «Кремня-2». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
До війни у муніципального (міського) футбольного клубу Кремінь була 1-а команда. Регулярний аутсайдер 1-ої ліги.
А в умовах війни - у міської влади з'явилися грош на утримання 2-ої команди. Кремінь-2.Це при тому, що люди по копійкам збирають на ЗСУ в умовах війни. А міська влада (протеже Коломойського) "розвиває" футбол.
Нічого людського та адекватного вже не залишається. Здоровий глузд?
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