Украина. Премьер лига05 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:09
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Васт – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
05 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:09
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В понедельник, 5 сентября, состоится матч 1-го тура Второй лиги Украины, в котором николаевский «Васт» сыграет против «Кремня-2». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
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А в умовах війни - у міської влади з'явилися грош на утримання 2-ої команди. Кремінь-2.Це при тому, що люди по копійкам збирають на ЗСУ в умовах війни. А міська влада (протеже Коломойського) "розвиває" футбол.
Нічого людського та адекватного вже не залишається. Здоровий глузд?