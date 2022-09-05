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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:56
27
0

Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ: «Вукоевич продолжает работать в тренерском штабе Динамо»

Гендиректор «Динамо» – об ассистенте Мирчи Луческу

05 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:56
27
0
Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ: «Вукоевич продолжает работать в тренерском штабе Динамо»
ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе опроверг информацию о том, что ассистент главного тренера «бело-синих» Огнен Вукоевич в ближайшее время попрощается со столичным клубом.

– Нет. Он продолжает выполнять свои обязанности в тренерском штабе «Динамо». Сейчас он вместе с командой готовится к поездке в Стамбул на матч Лиги Европы с «Фенербахче».

– То есть Вукоевич продолжит работать в вашем клубе?
– Конечно. Он полетит с «Динамо» в Стамбул, а потом – в Краков. Что будет дальше, я не знаю. Не надо верить всему, что пишут в интернете. Завтра напишут, что я или Костюк возглавим московское «Динамо». И этому, что ли, верить?

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Резо Чохонелидзе Огнен Вукоевич Динамо Киев Мирча Луческу
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Источник FanDay
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