Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб
Огнен в ближайшее время попрощается с «бело-синими»
Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в ближайшее время попрощается со столичным клубом.
Об этого сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», который уточняет, что хорват станет главным тренером «Осиека».
«Огнен Вукоевич в четверг в Стамбуле проведёт свой последний матч в качестве ассистента главного тренера «Динамо». Далее – позиция ГТ «Осиека», – сказано в сообщении.
Отметим, что «Осиек» после восьми сыгранных матчей идет на пятой строчке турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу. Недавно из «Осиека» ушел Ненад Бьелица.
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