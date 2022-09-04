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  4. Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 16:17 |
947
4

Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб

Огнен в ближайшее время попрощается с «бело-синими»

04 сентября 2022, 16:17 |
947
4
Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб
ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в ближайшее время попрощается со столичным клубом.

Об этого сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», который уточняет, что хорват станет главным тренером «Осиека».
 
«Огнен Вукоевич в четверг в Стамбуле проведёт свой последний матч в качестве ассистента главного тренера «Динамо». Далее – позиция ГТ «Осиека», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Осиек» после восьми сыгранных матчей идет на пятой строчке турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу. Недавно из «Осиека» ушел Ненад Бьелица.

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Огнен Вукоевич Динамо Киев Осиек
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Комментарии 4
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Gargantua
удачи Огнену, хороший парень и настоящий профессионал
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+4
NVV
Таких ВОГНЕВИХ гравців, які ніколи не прибирають ноги, нам зараз не висточає. Красень.  
Ответить
+1
mayakovskiy1
Футболисты продувают матч за матчем, тренеры уходят. Есть такое слово "посыпались" и то ли еще будет
Ответить
-2
AK.228
Правильне рішення 
Ответить
-2
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