Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в ближайшее время попрощается со столичным клубом.

Об этого сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», который уточняет, что хорват станет главным тренером «Осиека».



«Огнен Вукоевич в четверг в Стамбуле проведёт свой последний матч в качестве ассистента главного тренера «Динамо». Далее – позиция ГТ «Осиека», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Осиек» после восьми сыгранных матчей идет на пятой строчке турнирной таблице чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне клуб завоевал бронзу. Недавно из «Осиека» ушел Ненад Бьелица.