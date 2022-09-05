ВИДЕО. Она вернулась. Девушка с пивом снова попала в объектив камер US Open

В прошлом года на US Open одна из фанаток прославилась умением быстро выпивать бокал пива, который, кстати, стоил 14 долларов.

В 2021-м она дважды попала в объектив камеры и очень понравилась зрителям.

В этому году девушка снова пришла посмотреть теннис и ее снова нашли.

Вот так это выглядело в прошлом году