US Open05 сентября 2022, 11:52 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:55
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ВИДЕО. Она вернулась. Девушка с пивом снова попала в объектив камер US Open
Мы соскучились
05 сентября 2022, 11:52 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:55
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В прошлом года на US Open одна из фанаток прославилась умением быстро выпивать бокал пива, который, кстати, стоил 14 долларов.
В 2021-м она дважды попала в объектив камеры и очень понравилась зрителям.
В этому году девушка снова пришла посмотреть теннис и ее снова нашли.
Вот так это выглядело в прошлом году
ROUND 2 pic.twitter.com/cQ0UtHpeLP— Barstool Sports (@barstoolsports) September 4, 2021
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