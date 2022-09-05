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US Open
05 сентября 2022, 11:52 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:55
1022
0

ВИДЕО. Она вернулась. Девушка с пивом снова попала в объектив камер US Open

Мы соскучились

05 сентября 2022, 11:52 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:55
1022
0
ВИДЕО. Она вернулась. Девушка с пивом снова попала в объектив камер US Open
US Open

В прошлом года на US Open одна из фанаток прославилась умением быстро выпивать бокал пива, который, кстати, стоил 14 долларов.

В 2021-м она дважды попала в объектив камеры и очень понравилась зрителям.

В этому году девушка снова пришла посмотреть теннис и ее снова нашли.

Вот так это выглядело в прошлом году

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Источник US Open
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