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  4. Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 11:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:53
283
0

Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»

Автор одного из голов луганской команды прокомментировал успех клуба в 3-м туре УПЛ

05 сентября 2022, 11:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 11:53
283
0
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
ФК Мариуполь. Дмитрий Мишнев

Автор второго гола Дмитрий Мишнев в составе луганской «Зари» в матче 3-го тура УПЛ против киевского «Динамо» прокомментировал победу своей команды:

– Очень сложный был поединок. Другого мы и не ожидали. Понимали, что после первого поражения от «Днепра-1», «Динамо» постарается идти вперед и побеждать.

Мы тоже не собирались отходить от своей игры. Надо было внимательно сыграть в обороне и забить гол. Так получилось, нам удалось забить трижды, но если бы реализовали все свои моменты, то могли бы забить еще один-два гола точно.

Были моменты и у «Динамо». Могу сказать, что получилась любопытная игра. Вся команда удовлетворена хорошей победой.

К тому же ты забил невероятный гол.

– Спасибо (улыбается). Но не следует забывать, что не менее невероятной была и передача от Вячеслава Чурко. Такой пас я не имел права не реализовать.

Три игры – три победы!

– Это приятно осознавать. Победы придают настроение и уверенность. Главное – не останавливаться, продолжать работать, прогрессировать и побеждать.

– Чуть больше чем за месяц будет 50 лет, как «Заря» стала чемпионом СССР. Фамилии этих игроков навсегда остались в истории нашей команды как минимум.

– Тогда был очень сильный чемпионат. Было много топ-клубов, но именно нашей команде удалось выиграть. Теперь тоже все в наших руках. Мы понимаем, что многое зависит от нас, от руководства, от тренеров, персонала. Будем стараться играть еще лучше. Вы видели, на какие места нас ставили «эксперты». Надо доказывать прежде всего себе, что мы можем, верить в успех, становиться сильнее и делать все, чтобы быть в таблице как можно выше.

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Источник ФК Заря
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