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  4. Ник КИРЬОС: «Еще 3 матча, и мне больше не придется играть в теннис»
US Open
05 сентября 2022, 11:16 |
1123
0

Ник КИРЬОС: «Еще 3 матча, и мне больше не придется играть в теннис»

Австралиец намекнул на завершение карьеры?

05 сентября 2022, 11:16 |
1123
0
Ник КИРЬОС: «Еще 3 матча, и мне больше не придется играть в теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine

Австралийский теннисист Ник Кирьос пообщался с журналистами после победы над 1-й ракеткой мира Даниилом Медведевым:

«Это последний крупный турнир в году. Я должен попытаться выстоять и продолжать быть позитивным.

На следующей неделе мы едем домой, это 100%, я уже устал. Но потенциально еще три матча, и мне больше никогда не придется играть в теннис.

Очевидно, если смотреть на матч с Даниилом на бумаге, то я, вероятно, не ожидал, что выиграю это. Может быть, возьму сет или два, если мне повезет. Но я хотел устроить людям шоу и я сделал это, а еще и победил.

Это отличная победа. Но я ухожу с корта и чувствую почти облегчение, что все закончилось, потому что каждый раз, когда я выхожу на корт, возникает такое большое давление, столько ожиданий, столько непредсказуемости в отношении того, что я могу сделать. После этого матча я просто сидел в раздевалке и очень гордился выступлением.

Было сложно в плане психологии, но я справился, вроде как.

Я очень много боролся с самим собой шесть-семь лет своей карьеры. У меня были отличные результаты, шокирующие результаты, я очень старался, а потом терпел неудачу. Я, честно говоря, не знал, как с этим бороться. Я слишком сильно корю себя. Это было нездорово.

Я повзрослел. Теперь я знаю, что нужно, чтобы попасть в финал турнира Grand Slam. Но пока просто выйти в финал, а не выиграть трофей».

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Источник Daily Mail
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