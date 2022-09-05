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Чемпионат Украины
Александрия
05.09.2022 15:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 10:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:24
158
0

Александрия – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

05 сентября 2022, 10:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:24
158
0
Александрия – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист Харьков

5 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский» .

Александрия – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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