05.09.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига05 сентября 2022, 10:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:24
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Александрия – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
05 сентября 2022, 10:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:24
158
0
5 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский» .
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Александрия – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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