Украина. Премьер лига05 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:07
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Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
05 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:07
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5 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Минай» в Закарпатье.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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