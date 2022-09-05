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Чемпионат Украины
Минай
05.09.2022 13:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:07
114
0

Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

05 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 10:07
114
0
Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай. Евгений Селезнев готовится бить рекорд УПЛ

5 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Минай» в Закарпатье.

Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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