Один из лучших. Какая оценка Коваленко за матч Специи против Болоньи?

Вчера, 4 сентября, состоялся матч 5-го тура Серии А между «Специей» и «Болоньей». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

В составе «Специи» в старте вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. На поле он провел 64 минуты, после чего был заменен на Кевина Агудело.

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки футболистам за матч. Именно Коваленко и Бастони были признаны лучшими игроками поединка в составе «Специи». Оба футболиста получили по 7.2 балла.

Но вот оценка украинца от другого авторитетного портала WhoScored ниже – 6.4.

В этом сезоне Виктор отыграл уже 4 матча в Серии А. Результативными действиями не отметился.