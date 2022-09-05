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  4. Один из лучших. Какая оценка Коваленко за матч Специи против Болоньи?
Италия
05 сентября 2022, 09:27 | Обновлено 05 сентября 2022, 09:34
276
1

Один из лучших. Какая оценка Коваленко за матч Специи против Болоньи?

Правда, мнения ресурсов расходятся

05 сентября 2022, 09:27 | Обновлено 05 сентября 2022, 09:34
276
1
Один из лучших. Какая оценка Коваленко за матч Специи против Болоньи?
ФК Специя. Виктор Коваленко

Вчера, 4 сентября, состоялся матч 5-го тура Серии А между «Специей» и «Болоньей». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

В составе «Специи» в старте вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. На поле он провел 64 минуты, после чего был заменен на Кевина Агудело.

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки футболистам за матч. Именно Коваленко и Бастони были признаны лучшими игроками поединка в составе «Специи». Оба футболиста получили по 7.2 балла.

Но вот оценка украинца от другого авторитетного портала WhoScored ниже – 6.4.

В этом сезоне Виктор отыграл уже 4 матча в Серии А. Результативными действиями не отметился.

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Виктор Коваленко Специя Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A WhoScored SofaScore Кевин Агудело Алессандро Бастони
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Источник SofaScore
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