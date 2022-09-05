Англия05 сентября 2022, 04:50 |
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Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 сентября 2022, 04:50 |
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле выиграл у «Фулхэма» со счетом 2:1.
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