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Англия
05 сентября 2022, 04:50 |
14
0

Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 сентября 2022, 04:50 |
14
0
Тоттенхэм – Фулхэм – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле выиграл у «Фулхэма» со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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