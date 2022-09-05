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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Черноморец провел качественные замены»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 04:40 |
44
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Черноморец провел качественные замены»

Наставник «Ингульца» – о ничьей с «моряками»

05 сентября 2022, 04:40 |
44
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Черноморец провел качественные замены»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме «Черноморец» провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили. Так что первый тайм был за нами, а «Черноморец» лучше выглядел во второй половине игры», - сказал Лавриненко.

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Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ингулец Черноморец - Ингулец
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Источник Sport.ua
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