Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Черноморец провел качественные замены»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме «Черноморец» провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили. Так что первый тайм был за нами, а «Черноморец» лучше выглядел во второй половине игры», - сказал Лавриненко.