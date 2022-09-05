Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Черноморец провел качественные замены»
Наставник «Ингульца» – о ничьей с «моряками»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме «Черноморец» провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили. Так что первый тайм был за нами, а «Черноморец» лучше выглядел во второй половине игры», - сказал Лавриненко.
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