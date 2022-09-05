Англия05 сентября 2022, 04:23 |
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Брентфорд – Лидс – 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 сентября 2022, 04:23 |
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле выиграл у «Лидса» со счетом 5:2.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Рока (Лидс).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Лидс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
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