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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 03:00 |
59
0

Руководитель Динамо: «Павелко обещал помочь в переговорах по телепулу»

Сергей Мохник – о президенте УАФ

05 сентября 2022, 03:00 |
59
0
Руководитель Динамо: «Павелко обещал помочь в переговорах по телепулу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу рассказал об участии президента УАФ Андрея Павелко в переговорах.

– Вы говорите, что вас «нагибают через колено». Это к кому обращение, кто подразумевается? Евгений Дикий, УПЛ, Андрей Павелко, УАФ, другие клубы, которые в пуле? Есть ли вообще диалог именно с Павелко, потому что с начала этого скандала он еще ни разу не высказывался по поводу телепула?
– Что касается Андрея Васильевича, у нас было несколько совещаний, в которых он участвовал. Когда обсуждался вопрос и даже было голосование, то он высказывал такое мнение, что нужны переговоры. Это первое. Во-вторых, он говорил: «Ну смотрите, я отвечаю за весь украинский футбол, я же за социальные проекты. Показывают все матчи – для меня это хорошо. А коммерческая составляющая, то есть Премьер-лига, разбирайтесь, меня это вроде как-то не касается». Но он говорил, что готов к определенным переговорам, готов стараться помочь. Какой результат – видите сами, – ответил Мохник.

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Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Сергей Мохник Украинская Премьер-лига телепул Андрей Павелко
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Источник Трибуна
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