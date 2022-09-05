Руководитель Динамо: «Павелко обещал помочь в переговорах по телепулу»

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу рассказал об участии президента УАФ Андрея Павелко в переговорах.

– Вы говорите, что вас «нагибают через колено». Это к кому обращение, кто подразумевается? Евгений Дикий, УПЛ, Андрей Павелко, УАФ, другие клубы, которые в пуле? Есть ли вообще диалог именно с Павелко, потому что с начала этого скандала он еще ни разу не высказывался по поводу телепула?

– Что касается Андрея Васильевича, у нас было несколько совещаний, в которых он участвовал. Когда обсуждался вопрос и даже было голосование, то он высказывал такое мнение, что нужны переговоры. Это первое. Во-вторых, он говорил: «Ну смотрите, я отвечаю за весь украинский футбол, я же за социальные проекты. Показывают все матчи – для меня это хорошо. А коммерческая составляющая, то есть Премьер-лига, разбирайтесь, меня это вроде как-то не касается». Но он говорил, что готов к определенным переговорам, готов стараться помочь. Какой результат – видите сами, – ответил Мохник.