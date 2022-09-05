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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы потеряли только 3 очка, а не 12»
Италия
05 сентября 2022, 02:02 | Обновлено 05 сентября 2022, 02:23
92
0

Жозе МОУРИНЬО: «Мы потеряли только 3 очка, а не 12»

Наставник «Ромы» – о разгромном поражении от «Удинезе»

05 сентября 2022, 02:02 | Обновлено 05 сентября 2022, 02:23
92
0
Жозе МОУРИНЬО: «Мы потеряли только 3 очка, а не 12»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от «Удинезе» (0:4) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Это была сложная игра, сложный соперник, который знает, как надо действовать в таких матчах. В таких матчах вам нельзя уступать в счете. Соперник очень хорошо обороняется, убегает в контратаки, может контролировать темп игры и совершать тактические фолы. Поэтому если вы уступаете в счете, у вас уже проблемы.

Каждая контратака «Удинезе» заканчивалась голом. У нас были моменты в виде удара в каркас ворот и потенциального пенальти, но когда ты проигрываешь со счетом 0:4, то не можешь говорить о судействе. Это мое правило.


Я скажу, что предпочту проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча со счетом 0:1. Потому что в итоге мы потеряли только 3 очка, а не 12. Нам и болельщикам трудно принять этот результат, но такова жизнь. В четверг нас ждет очередная игра [в Лиге Европы], и мы будем двигаться дальше», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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