Англия05 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:43
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Брайтон – Лестер – 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
05 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:43
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле выиграл у «Лестера» со счетом 5:2.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Люк Томас (Лестер).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
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