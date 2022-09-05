Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Лестер – 5:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брайтон
04.09.2022, FT 5 : 2
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:43
17
0

Брайтон – Лестер – 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

05 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:43
17
0
Брайтон – Лестер – 5:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле выиграл у «Лестера» со счетом 5:2.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Люк Томас (Лестер).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
По теме:
Монако победил Ниццу в центральном матче дня во Франции
Боруссия М проиграла дома Майнцу, Герта обыграла Аугсбург на выезде
Валенсия отгрузила 5 мячей Хетафе, Вильярреал тоже выиграл крупно
видео голов и обзор Лестер Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 04 сентября 2022, 23:27 4
ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов
ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00

Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Бокс | 05 сентября 2022, 00:15 2
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым

Прекрасное стилистическое противостояние супертяжей

Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2022, 14:31
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Футбол | 04.09.2022, 12:10
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Футбол | 04.09.2022, 20:12
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 15
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 2
Бокс
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
03.09.2022, 16:54 15
Футбол
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
ФОТО. Усик посмеялся с Фьюри, который пообещал его уничтожить
04.09.2022, 11:38
Бокс
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 109
Футбол
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
Александр УСИК: «Если Джошуа нужна моя помощь, я приеду в его лагерь»
04.09.2022, 13:25 1
Бокс
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23
Бокс
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
04.09.2022, 08:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности