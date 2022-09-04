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Чемпионат Англии
Брайтон
04.09.2022, FT 5 : 2
Лестер
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Англия
04 сентября 2022, 19:45 |
124
0

Будет увольнение Роджерса? Лестер проиграл пять кряду матчей АПЛ

Лисы неожиданно оказались на последнем месте

04 сентября 2022, 19:45 |
124
0
Будет увольнение Роджерса? Лестер проиграл пять кряду матчей АПЛ
Skysports.com

«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии проиграл «Брайтону» со счетом 2:5. Для команды Брэндана Роджерса это пятое поражение кряду.

Команда с 1 пунктом находится на последнем месте, а болельщики уже начинают требовать увольнения тренера.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Брайтон - Лестер 5:2
Голы: Томас, 10 (в свои ворота), Кайседо, 15, Троссар, 64, Макалистер, 71, 90 - Ихеаначо, 1, Дака, 33

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Источник Sport.ua
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