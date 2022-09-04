Англия04 сентября 2022, 19:45 |
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Будет увольнение Роджерса? Лестер проиграл пять кряду матчей АПЛ
Лисы неожиданно оказались на последнем месте
04 сентября 2022, 19:45 |
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«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии проиграл «Брайтону» со счетом 2:5. Для команды Брэндана Роджерса это пятое поражение кряду.
Команда с 1 пунктом находится на последнем месте, а болельщики уже начинают требовать увольнения тренера.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Брайтон - Лестер 5:2
Голы: Томас, 10 (в свои ворота), Кайседо, 15, Троссар, 64, Макалистер, 71, 90 - Ихеаначо, 1, Дака, 33
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