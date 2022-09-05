Германия05 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:27
22
0
Боруссия М проиграла дома Майнцу, Герта обыграла Аугсбург на выезде
4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии
05 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:27
22
0
4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии.
Боруссия М проиграла дома Майнцу (0:1). Герта обыграла Аугсбург на выезде (2:0)
Лидеры Бундеслиги: Фрайбург, Боруссия Д (по 12), Бавария, Унион Берлин (по 11), Майнц (10).
Бундеслига. 5-й тур
Аугсбург – Герта – 0:2
Голы: Лукебакио, 57, Рихтер, 90+3.
Боруссия М – Майнц – 0:1
Голы: Кариколь, 55.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Рихтер (Герта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Герта).
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