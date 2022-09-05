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Чемпионат Германии
Аугсбург
04.09.2022, FT 0 : 2
Герта
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Германия
05 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:27
22
0

Боруссия М проиграла дома Майнцу, Герта обыграла Аугсбург на выезде

4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии

05 сентября 2022, 00:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:27
22
0
Боруссия М проиграла дома Майнцу, Герта обыграла Аугсбург на выезде
ФК Боруссия М

4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Германии.

Боруссия М проиграла дома Майнцу (0:1). Герта обыграла Аугсбург на выезде (2:0)

Лидеры Бундеслиги: Фрайбург, Боруссия Д (по 12), Бавария, Унион Берлин (по 11), Майнц (10).

Бундеслига. 5-й тур

Аугсбург – Герта – 0:2

Голы: Лукебакио, 57, Рихтер, 90+3.

Боруссия М – Майнц – 0:1

Голы: Кариколь, 55.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Рихтер (Герта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Герта).
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Источник Sport.ua
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