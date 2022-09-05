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Чемпионат Испании
Осасуна
04.09.2022, FT 2 : 1
Райо Вальекано
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Испания
05 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 00:42
52
0

Валенсия отгрузила 5 мячей Хетафе, Вильярреал тоже выиграл крупно

4 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании

05 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 05 сентября 2022, 00:42
52
0
Валенсия отгрузила 5 мячей Хетафе, Вильярреал тоже выиграл крупно
ФК Валенсия

4 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» отгрузила 5 мячей «Хетафе» (5:1), «Вильярреал» тоже выиграл крупно у «Эльче» (4:0).

Лидеры Ла Лиги: Реал (12), Барселона, Вильярреал (по 10), Бетис и Осасуна (по 9).

Ла Лига. 4-й тур, 4 сентября

Осасуна – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Орос, 54, Гарсия, 90 – Лежен, 75.

Атлетик – Эспаньол – 0:1

Гол: Брэйтуэйт, 83.

Вильярреал – Эльче – 4:0

Голы: Морено, 26, Ло Сельсо, 36, Коклен, 89, Моралес, 90+4

Валенсия – Хетафе – 5:1

Голы: Лато, 7, Диас, 14, Кастильехо, 16, Гонсалес, 65, Дуро, 68 – Альварес, 78.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Осасуна).
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Источник Sport.ua
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