Валенсия отгрузила 5 мячей Хетафе, Вильярреал тоже выиграл крупно
4 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании
4 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» отгрузила 5 мячей «Хетафе» (5:1), «Вильярреал» тоже выиграл крупно у «Эльче» (4:0).
Лидеры Ла Лиги: Реал (12), Барселона, Вильярреал (по 10), Бетис и Осасуна (по 9).
Ла Лига. 4-й тур, 4 сентября
Осасуна – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Орос, 54, Гарсия, 90 – Лежен, 75.
Атлетик – Эспаньол – 0:1
Гол: Брэйтуэйт, 83.
Вильярреал – Эльче – 4:0
Голы: Морено, 26, Ло Сельсо, 36, Коклен, 89, Моралес, 90+4
Валенсия – Хетафе – 5:1
Голы: Лато, 7, Диас, 14, Кастильехо, 16, Гонсалес, 65, Дуро, 68 – Альварес, 78.
События матча
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