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  4. ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 04 сентября 2022, 23:38
304
3

ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00

04 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 04 сентября 2022, 23:38
304
3
ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов
ФК Шахтер Донецк

Самолет с донецким «Шахтером» вечером 4 сентября прибыл в Германию.

Украинская команда прилетела в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер перелет
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Gayka
Какая боль...
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0
ALKOSruLKA
Краще б не виходили ра поле... технарь 0-3 буде не так болісно...
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-1
Serg Babak
туризм)
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-1
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