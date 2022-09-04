Лига чемпионов04 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 04 сентября 2022, 23:38
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ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов
Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00
04 сентября 2022, 23:27 | Обновлено 04 сентября 2022, 23:38
304
3
Самолет с донецким «Шахтером» вечером 4 сентября прибыл в Германию.
Украинская команда прилетела в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.
🇺🇦 «Шахтар» – у Німеччині! 🇩🇪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 4, 2022
⚒ Прибули до Лейпцига на матч @ChampionsLeague.
Гра з «Лейпцигом» відбудеться 6 вересня о 22:00.#UCL #Shakhtar #ЛейпцигШахтар pic.twitter.com/wQbNTlRWYe
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