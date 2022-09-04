ФОТО. Шахтар прилетел в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Самолет с донецким «Шахтером» вечером 4 сентября прибыл в Германию.

Украинская команда прилетела в Лейпциг на матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Игра ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Шахтером» состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени.