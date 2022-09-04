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Лига чемпионов
04 сентября 2022, 12:59 |
384
0

Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Лейпциг – Шахтер

Встречу обслужит бригада из Португалии

04 сентября 2022, 12:59 |
384
0
Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Лейпциг – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пиньейру

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер».

Арбитр матча – португалец Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Четвертый арбитр тоже из Португалии – Антониу Нобре.

Видеопомощник рефери – Тьягу Мартинш (Португалия), ассистент видеопомощника рефери – Гильермо Куадра (Испания).

Матч состоится 6 сентября в Германии, начало в 22:00 по Киеву.

Ранее «Шахтер» назвал заявку на матчи Лиги чемпионов.

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Источник УЕФА
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