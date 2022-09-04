Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Лейпциг – Шахтер
Встречу обслужит бригада из Португалии
Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер».
Арбитр матча – португалец Жоау Пиньейру. На линиях ему помогут соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Четвертый арбитр тоже из Португалии – Антониу Нобре.
Видеопомощник рефери – Тьягу Мартинш (Португалия), ассистент видеопомощника рефери – Гильермо Куадра (Испания).
Матч состоится 6 сентября в Германии, начало в 22:00 по Киеву.
Ранее «Шахтер» назвал заявку на матчи Лиги чемпионов.
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