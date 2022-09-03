27 игроков. Шахтер заявил футболистов на Лигу чемпионов

«Шахтер» оформил заявку игроков на групповой этап Лиги чемпионов. Всего по спискам A и B клуб заявил 27 футболистов.

Команда Игора Йовичевича стартует в Лиге чемпионов уже 6 сентября выездным матчем против «Лейпцига». В группе еще сыграют «Реал» и «Селтик».

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Лукас Тейлор, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков*, 9. Марьян Швед, 10. Михаил Мудрик*, 11. Александр Зубков, 16. Дмитрий Крыськив, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 34. Иван Петряк

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Данил Сикан*, 19. Андрей Кулаков, 20. Дмитрий Топалов

*Игроки, заявленные по списку Б.