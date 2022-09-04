17-летняя украинка успешно стартовала на юниорском US Open
Анастасия Лопата уверенно обыграла свою соперницу в первом круге
Украинская 17-летняя теннисистка Анастасия Лопата успешно стартовала на юниорском Открытом чемпионате США по теннису. Украинка в первом круге обыграла Кавию Лопес (США).
US Open. Юниоры. 1/32 финала
Анастасия Лопата (Украина) – Кавиа Лопес (США) – 6:3, 6:3
Матч завершился за 1 час и 6 минут. Кавиа являлась 16-й сеяной турнира.
Отметим, что Анастасия играла также на Ролан Гаррос и на Уимблдоне, где дошла до второго раунда.
Далее в 1/16 финала украинка встретится с россиянкой Анастасией Гуревой.
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