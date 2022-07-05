Уимблдон05 июля 2022, 01:41 | Обновлено 05 июля 2022, 01:42
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Лопата проиграла лидеру посева в рамках юниорского Уимблдона
Анастасия продолжит борьбу в парном разряде
05 июля 2022, 01:41 | Обновлено 05 июля 2022, 01:42
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Украинская теннисистка Анастасия Лопата завершила выступления в рамках одиночного разряда юниорского Уимблдона.
Во втором круге украинка уступила лидеру посева Лив Ховд из США.
Уимблдон. Первый круг юниорского разряда
Анастасия Лопата (Украина) – Лив Ховд (США) – 1:6, 0:6
Анастасия продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции.
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