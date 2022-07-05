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  4. Лопата проиграла лидеру посева в рамках юниорского Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2022, 01:41 | Обновлено 05 июля 2022, 01:42
62
0

Лопата проиграла лидеру посева в рамках юниорского Уимблдона

Анастасия продолжит борьбу в парном разряде

05 июля 2022, 01:41 | Обновлено 05 июля 2022, 01:42
62
0
Лопата проиграла лидеру посева в рамках юниорского Уимблдона
ФТУ. Анастасия Лопата

Украинская теннисистка Анастасия Лопата завершила выступления в рамках одиночного разряда юниорского Уимблдона.

Во втором круге украинка уступила лидеру посева Лив Ховд из США.

Уимблдон. Первый круг юниорского разряда
Анастасия Лопата (Украина) – Лив Ховд (США) – 1:6, 0:6

Анастасия продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции. 

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Источник Sport.ua
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