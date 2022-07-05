Лопата проиграла лидеру посева в рамках юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка Анастасия Лопата завершила выступления в рамках одиночного разряда юниорского Уимблдона.

Во втором круге украинка уступила лидеру посева Лив Ховд из США.

Уимблдон. Первый круг юниорского разряда

Анастасия Лопата (Украина) – Лив Ховд (США) – 1:6, 0:6

Анастасия продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Айшегюль Мерт из Турции.