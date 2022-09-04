Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова

Телеканал Setanta Sports опубликовал заявление по поводу трансляции матча 6-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Львовом» (0:0):

«Уважаемые телезрители!

Сегодняшний матч ФК Кривбасс – ФК Львов был посвящен памяти погибших ультрас клуба. Телеканалы Setanta Sports транслировали этот матч в прямом эфире.

В этой связи отсутствовала трансляция гонки Формулы-1 в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Тем не менее, мы ценим мнение каждого нашего зрителя с его личными интересами по просмотру трансляций.

Спасибо Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Верим в победу!»