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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:00
1884
3

Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова

Футбольный поединок включили в программу вместо гонки Формулы-1

04 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 04 сентября 2022, 21:00
1884
3
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Setanta Sports

Телеканал Setanta Sports опубликовал заявление по поводу трансляции матча 6-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Львовом» (0:0):

«Уважаемые телезрители!

Сегодняшний матч ФК Кривбасс – ФК Львов был посвящен памяти погибших ультрас клуба. Телеканалы Setanta Sports транслировали этот матч в прямом эфире.

В этой связи отсутствовала трансляция гонки Формулы-1 в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Тем не менее, мы ценим мнение каждого нашего зрителя с его личными интересами по просмотру трансляций.

Спасибо Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Верим в победу!»

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Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 3
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Andre Chil
Та ладно🤯, не треба грати на патріотичних нотках наших людей, це ви цілий час до футболу, коли проходили гонка, гоняли ліві нарізки, лівого футболу, теж в пам'ять всіх ультрас світу, чи як? Слава ЗСУ! Вічна пам'ять всіх загинувших.
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+5
a.fedorenko1953
У нормальному світі попередні домовленості вартують дорожче золота. Тому , щоб знайти вихід з цієї ситуації, треба було найголовніше керуватися інтересами  глядачів, та анонсованої програми. Пам'ть загиблих захистників  України, треба було відзначити в любий інший засіб, а не шляхом підлизування керівництву. Скільки можна кожну подію проводити з огляду: а що скаже Марья Алє... тобто, в АП?
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+4
Василь Євтушенко
Та все банально і просто. Глядачів заганяють на платну платформу сетанта спорт. Раніше на теніс звертали, тепер на патріотизм...
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0
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