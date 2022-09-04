Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Футбольный поединок включили в программу вместо гонки Формулы-1
Телеканал Setanta Sports опубликовал заявление по поводу трансляции матча 6-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Львовом» (0:0):
«Уважаемые телезрители!
Сегодняшний матч ФК Кривбасс – ФК Львов был посвящен памяти погибших ультрас клуба. Телеканалы Setanta Sports транслировали этот матч в прямом эфире.
В этой связи отсутствовала трансляция гонки Формулы-1 в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.
Тем не менее, мы ценим мнение каждого нашего зрителя с его личными интересами по просмотру трансляций.
Спасибо Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Верим в победу!»
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