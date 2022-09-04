Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:26
368
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Колос
Встреча состоится в понедельник, 5 сентября
04 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:26
368
0
«Минай» на стадионе «Минай» принимает коваливский «Колос» в поединке 3 тура чемпионата Украины. Матч состоится 05.09.2022. Начало игры в 13:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
«Минай» – «Колос». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2022, 08:14 0
Польский нападающий хорошо начал в рядах «Барселоны»
Футбол | 03 сентября 2022, 23:52 0
Легкая выездная победа каталонцев
Футбол | 03.09.2022, 16:46
Футбол | 04.09.2022, 12:10
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.09.2022, 10:36 20
03.09.2022, 09:35 13
04.09.2022, 04:05 1
02.09.2022, 12:47 1
02.09.2022, 23:45 10
02.09.2022, 12:10
03.09.2022, 05:37 4
04.09.2022, 07:23