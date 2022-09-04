«Минай» на стадионе «Минай» принимает коваливский «Колос» в поединке 3 тура чемпионата Украины. Матч состоится 05.09.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

«Минай» – «Колос». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.