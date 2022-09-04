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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:26
368
0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Колос

Встреча состоится в понедельник, 5 сентября

04 сентября 2022, 14:03 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:26
368
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Колос
upl.ua

«Минай» на стадионе «Минай» принимает коваливский «Колос» в поединке 3 тура чемпионата Украины. Матч состоится 05.09.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

«Минай» – «Колос». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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