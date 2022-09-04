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Лига Европы
04 сентября 2022, 14:14 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:17
283
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Важно, что Фенербахче находится в Лиге Европы»

Наставник стамбульцев - о планах команды на сезон-2022/2023

04 сентября 2022, 14:14 | Обновлено 04 сентября 2022, 14:17
283
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Важно, что Фенербахче находится в Лиге Европы»
ФК Фенербахче / автор неизвестен. Жорже Жезус

Португалец Жорже Жезуш в преддверии матча его команды с киевским «Динамо» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы признался, что мечтает о трофее. Впрочем, по словам главного тренера «желтых канареек», для него важнее успехи подопечных на национальной арене, нежели в Европе.

Напомним, накануне, в субботу 3 сентября, «Фенербахче» в очередном туре чемпионата Турции отметился победой над «Кайсериспор» со счетом 2:0.

«Следующий матч - это матч с киевским «Динамо». Мы снова встретимся с ними на групповом этапе Лиги Европы. Важно, что «Фенербахче» находится в Лиге Европы. Мы в сильной группе, но хотим выйти из квартета и выступать в 1/8 финала.

Наша главная цель в этом году - не Лига Европы, наша главная цель - выиграть Лигу Турции. Вот почему я здесь, но мы хотим пройти как можно дальше и в Лиге Европы», - признался Жезуш.

Игра стартового тура группового турнира Лиги Европы «Фенербахче» - «Динамо» состоится в Стамбуле 8 сентября, начало – в 19:45 по Киеву.

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Фенербахче Жорже Жезуш
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Источник ФК Фенербахче
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