Разминка перед Динамо. Фенербахче победил в национальном чемпионате

«Фенербахче» в домашнем матче 5-го тура турецкой Суперлиги отпраздновал комфортную победу над «Кайсериспор» - 2:0. Счет в середине первого тайма открыл Жоау Педру, а вначале второй половины игры развил Кинг.

Выиграв, «желтые канарейки» в таблице чемпионата Турции с 10 очками расположились на второй позиции. Лидирует «Коньяспор», имея 12 пунктов.

Для «Фенербахче» встреча с «Кайсериспор» стала последней репетицией перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо». Игра, напомним, состоится 8 сентября в Стамбуле, начало – в 21:45 по Киеву.

Напомним, ранее стало известно, что «Фенербахче» укрепил свою атаку нападающим лондонского «Челси» Миши Батшуайи.