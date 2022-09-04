Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разминка перед Динамо. Фенербахче победил в национальном чемпионате
Турция
04 сентября 2022, 08:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:57
229
0

Разминка перед Динамо. Фенербахче победил в национальном чемпионате

Стамбульцы порадовали своих поклонников

04 сентября 2022, 08:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:57
229
0
Разминка перед Динамо. Фенербахче победил в национальном чемпионате
ФК Фенербахче / автор неизвестен

«Фенербахче» в домашнем матче 5-го тура турецкой Суперлиги отпраздновал комфортную победу над «Кайсериспор» - 2:0. Счет в середине первого тайма открыл Жоау Педру, а вначале второй половины игры развил Кинг.

Выиграв, «желтые канарейки» в таблице чемпионата Турции с 10 очками расположились на второй позиции. Лидирует «Коньяспор», имея 12 пунктов.

Для «Фенербахче» встреча с «Кайсериспор» стала последней репетицией перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с киевским «Динамо». Игра, напомним, состоится 8 сентября в Стамбуле, начало – в 21:45 по Киеву.

Напомним, ранее стало известно, что «Фенербахче» укрепил свою атаку нападающим лондонского «Челси» Миши Батшуайи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал форварда Челси
Станет соперником Динамо. Роналду близок к переезду в Турцию
Владислав ВАНАТ: «Нужно еще раз доказать Фенербахче, что Динамо сильнее»
Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 03 сентября 2022, 21:10 16
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов

Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03 сентября 2022, 10:36 20
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»

Илья СИДОРОВ: «Спасибо всем, кто борется за Украину»
Баскетбол | 04.09.2022, 01:29
Илья СИДОРОВ: «Спасибо всем, кто борется за Украину»
Илья СИДОРОВ: «Спасибо всем, кто борется за Украину»
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
Другие виды | 03.09.2022, 13:40
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
Футбол | 03.09.2022, 21:26
Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
02.09.2022, 23:15 12
Другие виды
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
03.09.2022, 09:35 13
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 108
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 15
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности