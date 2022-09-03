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Турция
03 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:21
388
1

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал форварда Челси

Соперник «Динамо» усилился Миши Батшуайи

03 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:21
388
1
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал форварда Челси
ФК Фенербахче

«Фенербахче» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Миши Батшуайи. Соглашение с 28-летним бельгийцем рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в другом турецком клубе – «Бешикташе». Также форвардом интересовалась «Салернитана».

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по групповому этапу Лиги Европы.

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Миши Батшуайи Фенербахче Челси трансферы трансферы АПЛ
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Источник ФК Фенербахче
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