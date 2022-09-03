ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал форварда Челси

«Фенербахче» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Миши Батшуайи. Соглашение с 28-летним бельгийцем рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в другом турецком клубе – «Бешикташе». Также форвардом интересовалась «Салернитана».

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по групповому этапу Лиги Европы.