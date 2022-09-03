Турция03 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:21
388
1
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал форварда Челси
Соперник «Динамо» усилился Миши Батшуайи
03 сентября 2022, 10:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:21
388
1
«Фенербахче» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Миши Батшуайи. Соглашение с 28-летним бельгийцем рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в другом турецком клубе – «Бешикташе». Также форвардом интересовалась «Салернитана».
Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по групповому этапу Лиги Европы.
👋 😄 pic.twitter.com/RiuSvIwI28— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 сентября 2022, 12:47 0
Этот бой маловероятен
Бокс | 02 сентября 2022, 12:10 0
Украинский боксер – о самом сложном периоде в бою с Энтони Джошуа
Теннис | 03.09.2022, 05:37
Футбол | 03.09.2022, 01:14
Баскетбол | 02.09.2022, 17:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Динамо буде попа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2022, 21:55 22
02.09.2022, 15:25 12
02.09.2022, 23:45 6
01.09.2022, 18:11
Бокс
01.09.2022, 15:05 58
02.09.2022, 18:01 9
02.09.2022, 12:39 5