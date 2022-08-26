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  4. У Салернитаны появилась альтернатива Довбику. Это форвард Челси
Италия
26 августа 2022, 15:22 |
413
1

У Салернитаны появилась альтернатива Довбику. Это форвард Челси

Итальянский клуб может подписать Миши Батшуайи

26 августа 2022, 15:22 |
413
1
У Салернитаны появилась альтернатива Довбику. Это форвард Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуайи

«Салернитана» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Итальянский клуб работает над подписанием Артема Довбика.

Альтернативой форварду «Днепра-1» является Миши Батшуайи из «Челси». Лондонский клуб планирует избавиться от 28-летнего бельгийца до конца трансферного окна.

Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 14 голов и 5 ассистов в 42 матчах во всех турнирах.

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Источник Tuttomercatoweb
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Nick.Grabowski
Довбик - це зірка світового футболу. Його потрібно зберегти для ДК. Буде пара Беседін-Довбик. Це фантастичні можливості для ДК. 
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