У Салернитаны появилась альтернатива Довбику. Это форвард Челси

«Салернитана» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Итальянский клуб работает над подписанием Артема Довбика.

Альтернативой форварду «Днепра-1» является Миши Батшуайи из «Челси». Лондонский клуб планирует избавиться от 28-летнего бельгийца до конца трансферного окна.

Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 14 голов и 5 ассистов в 42 матчах во всех турнирах.