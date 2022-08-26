Италия26 августа 2022, 15:22 |
413
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У Салернитаны появилась альтернатива Довбику. Это форвард Челси
Итальянский клуб может подписать Миши Батшуайи
26 августа 2022, 15:22 |
413
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«Салернитана» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Итальянский клуб работает над подписанием Артема Довбика.
Альтернативой форварду «Днепра-1» является Миши Батшуайи из «Челси». Лондонский клуб планирует избавиться от 28-летнего бельгийца до конца трансферного окна.
Прошлый сезон Батшуайи провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 14 голов и 5 ассистов в 42 матчах во всех турнирах.
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Комментарии 1
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Довбик - це зірка світового футболу. Його потрібно зберегти для ДК. Буде пара Беседін-Довбик. Це фантастичні можливості для ДК.
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