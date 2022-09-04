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  4. Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед
Англия
04 сентября 2022, 12:45 |
1021
1

Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед

Но вряд ли сыграет в этой встрече

04 сентября 2022, 12:45 |
1021
1
Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед
ФК Арсенал Киев. Александр Зинченко и Габриэл Жезус

Украинец Александр Зинченко прибыл вместе с «Арсеналом» на матч шестого тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отметим, что чуть более недели назад украинский футболист получил травму колена и, по словам главного тренера Микеля Артеты, тренироваться еще не начал. Поэтому участие Зинченко в этом матче маловероятно.

«Арсенал» на старте сезона выиграл пять из пяти матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии на матч чемпионата Англии

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Александр Зинченко Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Микель Артета
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Источник ФК Арсенал Лондон
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Anton Muzychenko
Это Рамсдейл с колонкой в автобусе ездит?  о_О
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