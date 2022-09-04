Зинченко прибыл с Арсеналом на матч против Манчестер Юнайтед

Украинец Александр Зинченко прибыл вместе с «Арсеналом» на матч шестого тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отметим, что чуть более недели назад украинский футболист получил травму колена и, по словам главного тренера Микеля Артеты, тренироваться еще не начал. Поэтому участие Зинченко в этом матче маловероятно.

«Арсенал» на старте сезона выиграл пять из пяти матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

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