Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 09:10 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:26
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Кривбасс – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 сентября в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
04 сентября 2022, 09:10 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:26
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4 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Кривбасс – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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