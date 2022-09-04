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Чемпионат Украины
Кривбасс
04.09.2022 17:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 09:10 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:26
153
0

Кривбасс – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 09:10 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:26
153
0
Кривбасс – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс. НСК Олимпийский

4 сентября в 17:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Кривбасс» и «Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Кривбасс – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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