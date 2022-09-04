КОНТЕ: «Не надо думать, что Тоттенхэм поднялся на уровень с топ-клубами»
Наставник «шпор» - о турнирных притязаниях своей команды
После победы над «Фулхэмом» (2:1) в 6-м туре английской Премьер-лиги Антонио Конте заявил, что «Тоттенхэм» еще рано относить к когорте лидеров АПЛ. Напомним, «шпоры» в настоящий момент идут на 6-м месте в таблице английского чемпионата.
«Необходимо, чтобы команда играла на кураже, но еще в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал бы, если бы ответил вам по-другому», – признался Конте.
Ранее Антонио Конте позволял себе критику работы VAR на матчах английской Премьер-лиги.
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