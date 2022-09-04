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Англия
04 сентября 2022, 12:22 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:23
307
0

КОНТЕ: «Не надо думать, что Тоттенхэм поднялся на уровень с топ-клубами»

Наставник «шпор» - о турнирных притязаниях своей команды

04 сентября 2022, 12:22 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:23
307
0
КОНТЕ: «Не надо думать, что Тоттенхэм поднялся на уровень с топ-клубами»
Getty Images/Global Images Ukraine

После победы над «Фулхэмом» (2:1) в 6-м туре английской Премьер-лиги Антонио Конте заявил, что «Тоттенхэм» еще рано относить к когорте лидеров АПЛ. Напомним, «шпоры» в настоящий момент идут на 6-м месте в таблице английского чемпионата.

«Необходимо, чтобы команда играла на кураже, но еще в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал бы, если бы ответил вам по-другому», – признался Конте.

Ранее Антонио Конте позволял себе критику работы VAR на матчах английской Премьер-лиги.

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Антонио Конте Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
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Источник Football London
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