КОНТЕ: «Не надо думать, что Тоттенхэм поднялся на уровень с топ-клубами»

После победы над «Фулхэмом» (2:1) в 6-м туре английской Премьер-лиги Антонио Конте заявил, что «Тоттенхэм» еще рано относить к когорте лидеров АПЛ. Напомним, «шпоры» в настоящий момент идут на 6-м месте в таблице английского чемпионата.

«Необходимо, чтобы команда играла на кураже, но еще в ноябре прошлого года ситуация была весьма пессимистичной. Не надо думать, что спустя десять месяцев мы поднялись на один уровень с топ-клубами. Я так не считаю. Солгал бы, если бы ответил вам по-другому», – признался Конте.

Ранее Антонио Конте позволял себе критику работы VAR на матчах английской Премьер-лиги.