Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слова Мирона Маркевича «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься».

«Маркевич предполагает нам вылет. Я ему отвечу – всегда люблю это делать. Не дождется – это раз.

А второе – нужно уважать коллегу по тренерскому цеху, которому 77 лет. Он может не уважать меня, а на словах говорить, как он любит команду «Динамо».

Луческу пришел в команду в плохие времена. Тогда они были непростые, а сейчас удвоились и утроились. Но он придумал как держать команду на плаву во время войны. И в этом мы ему все помогли», – сказал Суркис.