Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 12:10 |
256
0

Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»

Президент «Динамо» жестко ответил известному тренеру

04 сентября 2022, 12:10 |
256
0
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слова Мирона Маркевича «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься».

«Маркевич предполагает нам вылет. Я ему отвечу – всегда люблю это делать. Не дождется – это раз.

А второе – нужно уважать коллегу по тренерскому цеху, которому 77 лет. Он может не уважать меня, а на словах говорить, как он любит команду «Динамо».

Луческу пришел в команду в плохие времена. Тогда они были непростые, а сейчас удвоились и утроились. Но он придумал как держать команду на плаву во время войны. И в этом мы ему все помогли», – сказал Суркис.

По теме:
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ
Динамо Киев Игорь Суркис Мирон Маркевич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
Другие виды | 03 сентября 2022, 13:40 2
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге
ВИДЕО. Исторический прыжок Магучих на 2.05 метра на Бриллиантовой лиге

Украинка повторила национальный рекорд установленный в 1995 году

Кипрский почин. Украинец Безус отметился премьерным голом за Омонию
Футбол | 04 сентября 2022, 08:33 0
Кипрский почин. Украинец Безус отметился премьерным голом за Омонию
Кипрский почин. Украинец Безус отметился премьерным голом за Омонию

Хавбек помог своей команде выиграть в матче чемпионата страны

Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03.09.2022, 19:52
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Футбол | 03.09.2022, 16:46
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
Футбол | 04.09.2022, 06:45
Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23
Бокс
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
02.09.2022, 23:45 10
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
02.09.2022, 22:45
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
02.09.2022, 22:51 27
Футбол
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности