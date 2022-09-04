Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:12
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Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
04 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:12
5518
3
4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
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Комментарии 3
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на самой сетанте есть но без комментария
знову кідалово
и что, на сетанте в мегого трансляции нет?
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