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Черноморец
19 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:12
5518
3

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:12
5518
3
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Ингулец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
на самой сетанте есть но без комментария
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pasha-rz
знову кідалово
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0
Gargantua
и что, на сетанте в мегого трансляции нет?
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0
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