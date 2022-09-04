Украина. Первая лига04 сентября 2022, 11:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:08
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Эпицентр – Полесье – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча второго тура Первой лиги Украины
04 сентября 2022, 11:57 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:08
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В группе А Первой лиги Украины победу над «Эпицентром» одержало «Полесье», которое лидирует с 6 очками после двух туров.
Первая лига. 2 тур
Группа A
Эпицентр – Полесье – 1:2
Голы: Пучковский, 56 - Грицук, 47, Кушниренко, 77
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Пучковский (Эпицентр).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Грицук (Полесье).
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