В группе А Первой лиги Украины победу над «Эпицентром» одержало «Полесье», которое лидирует с 6 очками после двух туров.

Первая лига. 2 тур

Группа A

Эпицентр – Полесье – 1:2

Голы: Пучковский, 56 - Грицук, 47, Кушниренко, 77