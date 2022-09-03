Украина. Первая лига03 сентября 2022, 19:16 |
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Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З
Три матча тура в Первой лиге Украины
03 сентября 2022, 19:16 |
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Состоялся еще три матча 2-го тура в Первой лиге Украины. В группе А победу над «Эпицентром» одержало «Полесье», которое лидирует с 6 очками.
В группе Б победы одержали «Металлург» Запорожье и «Оболонь».
Первая лига. 2 тур
Группа A
Эпицентр - Полесье 1:2
Голы: Пучковский, 56 - Грицук, 47, Кушниренко, 77
Группа Б
Металлург З - ЛНЗ 2:1
Голы: Сидоров, 65, 70 - Тищенко, 23
Оболонь - Полтава 2:1
Голы: Батальский, 23, Краснопир, 90 - Томенко, 11
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