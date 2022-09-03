Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З

Состоялся еще три матча 2-го тура в Первой лиге Украины. В группе А победу над «Эпицентром» одержало «Полесье», которое лидирует с 6 очками.

В группе Б победы одержали «Металлург» Запорожье и «Оболонь».

Первая лига. 2 тур

Группа A

Эпицентр - Полесье 1:2

Голы: Пучковский, 56 - Грицук, 47, Кушниренко, 77

Группа Б

Металлург З - ЛНЗ 2:1

Голы: Сидоров, 65, 70 - Тищенко, 23

Оболонь - Полтава 2:1

Голы: Батальский, 23, Краснопир, 90 - Томенко, 11