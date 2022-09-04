US Open04 сентября 2022, 11:51 |
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US Open. Анастасия Лопата сыграет в юниорском турнире
В первом круге украинка сразится с американкой
04 сентября 2022, 11:51 |
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Украинская теннисистка Анастасия Лопата примет участие в юниорском Открытом чемпионате США.
В первом круге 17-летняя украинка сразится против 16-й сеяной Кавии Лопес из США.
Встреча состоится четвертого сентября, ориентировочное начало в 19:30 по Киеву.
Отметим, что в этом году Лопата играла на Ролан Гаррос и на Уимблдоне, где дошла до второго раунда.
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