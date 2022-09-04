US Open. Анастасия Лопата сыграет в юниорском турнире

Украинская теннисистка Анастасия Лопата примет участие в юниорском Открытом чемпионате США.

В первом круге 17-летняя украинка сразится против 16-й сеяной Кавии Лопес из США.

Встреча состоится четвертого сентября, ориентировочное начало в 19:30 по Киеву.

Отметим, что в этом году Лопата играла на Ролан Гаррос и на Уимблдоне, где дошла до второго раунда.