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  4. US Open. Анастасия Лопата сыграет в юниорском турнире
US Open
04 сентября 2022, 11:51 |
70
0

US Open. Анастасия Лопата сыграет в юниорском турнире

В первом круге украинка сразится с американкой

04 сентября 2022, 11:51 |
70
0
US Open. Анастасия Лопата сыграет в юниорском турнире
ФТУ. Анастасия Лопата

Украинская теннисистка Анастасия Лопата примет участие в юниорском Открытом чемпионате США.

В первом круге 17-летняя украинка сразится против 16-й сеяной Кавии Лопес из США.

Встреча состоится четвертого сентября, ориентировочное начало в 19:30 по Киеву.

Отметим, что в этом году Лопата играла на Ролан Гаррос и на Уимблдоне, где дошла до второго раунда.

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Анастасия Лопата US Open 2022 Кавиа Лопес
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Источник Sport.ua
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