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  4. ВИДЕО. Вербич начал. Экс-хавбек Динамо забил первый гол за Панатинаикос
Греция
04 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:45
441
0

ВИДЕО. Вербич начал. Экс-хавбек Динамо забил первый гол за Панатинаикос

Словенец принес своей новой команде победу

04 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 04 сентября 2022, 11:45
441
0
ВИДЕО. Вербич начал. Экс-хавбек Динамо забил первый гол за Панатинаикос
ФК Панатинаикос / автор неизвестен

28-летний Беньянин Вербич в матче 3-го тура греческой Суперлиги «Панатинаикос» - «Левадиакос» впервые появился в стартовом составе хозяев, и уже на третьей минуте стал автором гола.

Как оказалось, точный удар в исполнении хавбека сборной Словении принес победу «Панатинаикосу» - 1:0.

Напомним, Вербич в середине лета покинул киевское «Динамо». Он воспользовался правилом ФИФА, которое позволяет легионерам украинских клубов приостанавливать действие своих контрактов, и подписао с «Пао» контракт на три года.

За киевскую команду Беньянин Вербич провел в общей сложности 121 матч, забил 35 голов, сделал 23 ассиста.

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Источник Sport.ua
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