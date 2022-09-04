ВИДЕО. Вербич начал. Экс-хавбек Динамо забил первый гол за Панатинаикос
Словенец принес своей новой команде победу
28-летний Беньянин Вербич в матче 3-го тура греческой Суперлиги «Панатинаикос» - «Левадиакос» впервые появился в стартовом составе хозяев, и уже на третьей минуте стал автором гола.
Как оказалось, точный удар в исполнении хавбека сборной Словении принес победу «Панатинаикосу» - 1:0.
Напомним, Вербич в середине лета покинул киевское «Динамо». Он воспользовался правилом ФИФА, которое позволяет легионерам украинских клубов приостанавливать действие своих контрактов, и подписао с «Пао» контракт на три года.
За киевскую команду Беньянин Вербич провел в общей сложности 121 матч, забил 35 голов, сделал 23 ассиста.
Le premier but sous ses nouvelles couleurs de #Verbic sur un centre de l’espagnol #Aitor ! #paolev #paofc #Panathinaikos pic.twitter.com/5OwiK66EfZ— Panathinaikos France (@paofcfrance) September 3, 2022
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