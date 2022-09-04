Не лучше только Ди Марии. Месси отметился 20 ассистом в чемпионате Франции
Аргентинский нападающий достиг юбилейного показателя
35-летний Лионель Месси в матче 6-го тура французской Лиги 1 «Нант» - «ПСЖ» (0:3) стал автором двух голевых передач. Аргентинец довел счет своим ассистам в чемпионате Франции до 20. На это ему понадобилось 32 матча, что является вторым показателем после результативности экс-хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.
Ди Мария отдал 20 голевых передач за 31 матч во французском чемпионате. Месси потребовалось лишь на одну игру больше.
Третьим в реестре идет Неймар. Бразильскому нападающему для 20 результативных передач пришлось провести 37 матчей в Лиге 1.
Как информирует источник, данный статистический анализ проведен за период, начиная с сезона-2006/2007 до сегодняшнего момента. До этого статистические данные Лиги 1 Opta Sport не проводились.
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