Не лучше только Ди Марии. Месси отметился 20 ассистом в чемпионате Франции

35-летний Лионель Месси в матче 6-го тура французской Лиги 1 «Нант» - «ПСЖ» (0:3) стал автором двух голевых передач. Аргентинец довел счет своим ассистам в чемпионате Франции до 20. На это ему понадобилось 32 матча, что является вторым показателем после результативности экс-хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

Ди Мария отдал 20 голевых передач за 31 матч во французском чемпионате. Месси потребовалось лишь на одну игру больше.

Третьим в реестре идет Неймар. Бразильскому нападающему для 20 результативных передач пришлось провести 37 матчей в Лиге 1.

Как информирует источник, данный статистический анализ проведен за период, начиная с сезона-2006/2007 до сегодняшнего момента. До этого статистические данные Лиги 1 Opta Sport не проводились.