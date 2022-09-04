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Чемпионат Франции
Нант
03.09.2022, FT 0 : 3
ПСЖ
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Франция
04 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:40
74
0

Нант – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и два ассиста Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги 1

04 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:40
74
0
Нант – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и два ассиста Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Чемпионат Франции по футболу. 6-й тур

Лига 1. 3 сентября

«Нант» – «ПСЖ» – 0:3

Голы: Мбаппе, 18, Мбаппе, 54, Мендеш, 68

Удаление: Фабио, 24

Гол! Мбаппе, 43

Гол! Мбаппе, 54

Гол! Мендеш, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
24’
Фабио (Нант) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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