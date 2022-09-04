Нант – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и два ассиста Месси. Видео голов и обзор

В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Чемпионат Франции по футболу. 6-й тур

Лига 1. 3 сентября

«Нант» – «ПСЖ» – 0:3

Голы: Мбаппе, 18, Мбаппе, 54, Мендеш, 68

Удаление: Фабио, 24

Гол! Мбаппе, 43

Гол! Мбаппе, 54

Гол! Мендеш, 68