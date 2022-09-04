Франция04 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:40
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Нант – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и два ассиста Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги 1
04 сентября 2022, 02:12 | Обновлено 04 сентября 2022, 02:40
74
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В субботу, 3 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.
Чемпионат Франции по футболу. 6-й тур
Лига 1. 3 сентября
«Нант» – «ПСЖ» – 0:3
Голы: Мбаппе, 18, Мбаппе, 54, Мендеш, 68
Удаление: Фабио, 24
Гол! Мбаппе, 43
Гол! Мбаппе, 54
Гол! Мендеш, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
24’
Фабио (Нант) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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