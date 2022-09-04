Преемник Надаля. Карлос Алькарас вышел во 2-ю неделю US Open

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 4), который по праву считается самым перспективным игроком и не зря сравнивается с Рафаэлем Надалем, вышел в 1/8 финала US Open. Во третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису испанец не заметил сопротивление Дженсона Бруксби (США, ATP 43).

US Open. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Дженсон Бруксби (США) – 6:3, 6:3, 6:3

Отметим, что в третьем сете Карлос проигрывал Дженсону 0:3 с двумя брейками, но невероятным образом забрал 6 геймов подряд.

На турнире в Нью-Йорке Алькарас не отдал ни сета своим соперникам. В 1/64 финала он обыграл Себастьна Баеса на отказе во 2-м сете, а в 1/32 финала уверенно разобрался с еще одним аргентинцем Федерико Корией (Аргентина, ATP 78).

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Далее в 1/8 финала турнира испанец сыграет с Марином Чиличем (Хорватия, ATP 17). Это будет четвертая встреча теннисистов. Предыдущие две, которые были сыграны в этом году, остались за испанцем, а первая игра в 2021 завершилась победой хорвата.

Матч состоится 5 сентября не раньше 18:00 по Киеву.